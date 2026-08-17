Pioneer Power Solutions hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Pioneer Power Solutions stellte am 14.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Pioneer Power Solutions hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,19 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,120 USD je Aktie gewesen.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 5,0 Millionen USD – eine Minderung von 40,02 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 8,4 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at