Pioneer Power Solutions hat am 16.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei -0,19 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,210 USD je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 5,1 Millionen USD – eine Minderung von 26,56 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 6,9 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at