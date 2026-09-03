Pioneering Technology gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Pioneering Technology hat am 31.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Pioneering Technology in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 23,81 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 0,6 Millionen CAD im Vergleich zu 0,8 Millionen CAD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at