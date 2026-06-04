Pioneering Technology legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Pioneering Technology hat am 01.06.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 39,02 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 0,6 Millionen CAD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 0,4 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at