Pioneering Technology: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Pioneering Technology hat sich am 28.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 0,6 Millionen CAD – eine Minderung von 5,88 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 0,7 Millionen CAD eingefahren.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,010 CAD beziffert. Im Vorjahr waren -0,020 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 5,11 Prozent auf 2,74 Millionen CAD. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 2,60 Millionen CAD gelegen.

Redaktion finanzen.at