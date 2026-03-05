Pioneering Technology stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Pioneering Technology lud am 02.03.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Auf der Umsatzseite hat Pioneering Technology im vergangenen Quartal 0,5 Millionen CAD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 35,21 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Pioneering Technology 0,7 Millionen CAD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at