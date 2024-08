Pioneers Properties for Urban Development Registered informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Pioneers Properties for Urban Development Registered präsentierte am 22.08.2024 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel.

Pioneers Properties for Urban Development Registered hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,13 EGP je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,040 EGP je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde auf 1,02 Milliarden EGP beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 11,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,15 Milliarden EGP umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at