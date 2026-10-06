Bayerische Motoren Werke Aktie
WKN DE: A0RMLQ / ISIN: US0727432066
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06.10.2026 14:30:00
Pionier in der Automobillogistik: BMW Group setzt Lkw mit Wasserstoffverbrennungsmotor in der Logistik ein
+++ Praxiserprobung eines Lkw mit Wasserstoffmotor im Werk Leipzig +++ BMW Group Logistik-Chef: „Erstmalig in der deutschen Automobil-produktion setzen wir einen Lkw mit Wasserstoffverbrennungsmotor im Regelbetrieb ein.“ +++ H2-Verbrenner-Lkw sind eine robuste und skalierbare Ergänzung zu E-Lkw für Just-in-time-Logistik +++ Kurze Betankungszeiten und hohe Einsatzflexibilität von H2-Lkw bieten Potenzial für lange Strecken und den Mehrschichtbetrieb +++Weiter zum vollständigen Artikel bei Bayerische Motorenwerke AG BMW
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