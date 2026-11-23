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In Libyen haben unbefugte Gruppen wichtige Pipelines blockiert und damit die Ölproduktion des Landes stark gedrosselt. Am Sharara-Ölfeld sei ein Ventil geschlossen worden, teilte die staatliche National Oil Corporation (NOC) am Montag mit. Dadurch gingen rund 350.000 Barrel täglicher Produktion verloren. Zudem sei eine zweite Pipeline vom Hamada-Feld zur Zawiya-Raffinerie seit mehr als zwei Wochen gesperrt, was zu einem weiteren Ausfall von etwa 15.000 Barrel täglich führe.

Insgesamt belaufe sich der Verlust damit auf rund 365.000 Barrel pro Tag - fast ein Drittel der gesamten libyschen Ölförderung von zuletzt etwa 1,2 Millionen Barrel.

Sharara-Feld von Gemeinschaftsunternehmen betrieben

Bereits im Oktober hatten Bewaffnete ein Ventil an der Hauptölpipeline von Hamada geschlossen. Die erzwungene Schließung habe das Land bisher mehr als 30,8 Millionen Dollar gekostet, hatte die NOC am Samstag erklärt und die Angriffe auf Ölanlagen erneut verurteilt. Das Sharara-Feld im Südwesten Libyens zählt zu den größten des Landes. Es wird von einem Gemeinschaftsunternehmen der NOC-Tochter Acacus mit der spanischen Repsol, der französischen TotalEnergies, der österreichischen OMV und der norwegischen Equinor betrieben.

Die OMV verwies auf APA-Anfrage auf den Betreiber des Ölfeldes, Akakus Oil Operations. Zu möglichen Auswirkungen auf die OMV erklärte der teilstaatliche ATX-Konzern, es sei zum jetzigen Zeitpunkt noch zu früh, um über mögliche Auswirkungen zu spekulieren.

Libyen zweitwichtigstes Rohöl-Lieferland für Österreich

Libyen ist für die OMV ein wichtiges Förderland. Das Rohöl, das die OMV in Schwechat in Niederösterreich zu Benzin, Diesel und Kerosin verarbeitet, stammt zu einem Teil aus Libyen. 2025 war der afrikanische Mittelmeerstaat mit 1,18 Millionen Tonnen Rohöl das zweitwichtigste Lieferland Österreichs, hinter Kasachstan mit 4,73 Millionen Tonnen, wie aus Daten des österreichischen Energieministeriums hervorgeht.

Die OMV ist bereits seit rund 50 Jahren in Libyen aktiv und zählt zu den langjährigen internationalen Energiepartnern des Landes. Ende des Jahres 2024 nahm das Unternehmen seine Explorationsaktivitäten nach einer Unterbrechung von mehr als zehn Jahren wieder auf.

Die libysche Ölproduktion ist seit dem Aufstand gegen den langjährigen Machthaber Muammar al-Gaddafi im Jahr 2011 aus politischen und technischen Gründen immer wieder von Unterbrechungen betroffen. Das Land ist hinter Nigeria der zweitgrößte afrikanische Ölproduzent innerhalb der OPEC. Die Ölförderung ist die wichtigste Einnahmequelle Libyens und macht rund 90 Prozent der Wirtschaftsleistung aus.

ade/pro/fel

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