OMV Aktie
WKN: 74305 / ISIN: AT0000743059
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23.11.2026 17:25:00
Pipeline-Blockaden drosseln Libyens Ölproduktion deutlich
In Libyen fließt nach einer stundenlangen Blockade wieder Öl durch die wichtige Scharara-Pipeline im Südwesten des Landes. Der Pumpbetrieb sei wieder aufgenommen worden und das Rohöl ströme in die Lagertanks der Akakus-Anlage in Sawija, sagte der Chef der staatlichen National Oil Corporation (NOC) am Montag der Nachrichtenagentur Reuters. Ingenieuren des Scharara-Ölfelds zufolge dauerte die Unterbrechung knapp zehn Stunden.
Zuvor hatte die NOC mitgeteilt, eine unbefugte Gruppe habe ein Ventil an der Pipeline geschlossen. Dadurch drohte ein Produktionsausfall von rund 350.000 Barrel pro Tag. Dies entspricht fast einem Drittel der gesamten libyschen Ölförderung von zuletzt etwa 1,2 Millionen Barrel.
Sharara-Feld von Gemeinschaftsunternehmen betrieben
Bereits im Oktober hatten Bewaffnete ein Ventil an der Hauptölpipeline von Hamada geschlossen. Die erzwungene Schließung habe das Land bisher mehr als 30,8 Millionen Dollar (28 Mio. Euro) gekostet, hatte die NOC am Samstag erklärt und die Angriffe auf Ölanlagen erneut verurteilt. Das Sharara-Feld im Südwesten Libyens zählt zu den größten des Landes. Es wird von einem Gemeinschaftsunternehmen der NOC-Tochter Acacus mit der spanischen Repsol, der französischen TotalEnergies, der österreichischen OMV und der norwegischen Equinor betrieben.
Die OMV verwies auf APA-Anfrage auf den Betreiber des Ölfeldes, Akakus Oil Operations. Zu möglichen Auswirkungen auf die OMV erklärte der teilstaatliche ATX-Konzern, es sei zum jetzigen Zeitpunkt noch zu früh, um über mögliche Auswirkungen zu spekulieren.
Libyen zweitwichtigstes Rohöl-Lieferland für Österreich
Libyen ist für die OMV ein wichtiges Förderland. Das Rohöl, das die OMV in Schwechat in Niederösterreich zu Benzin, Diesel und Kerosin verarbeitet, stammt zu einem Teil aus Libyen. 2025 war der afrikanische Mittelmeerstaat mit 1,18 Millionen Tonnen Rohöl das zweitwichtigste Lieferland Österreichs, hinter Kasachstan mit 4,73 Millionen Tonnen, wie aus Daten des österreichischen Energieministeriums hervorgeht.
Die OMV ist bereits seit rund 50 Jahren in Libyen aktiv und zählt zu den langjährigen internationalen Energiepartnern des Landes. Ende des Jahres 2024 nahm das Unternehmen seine Explorationsaktivitäten nach einer Unterbrechung von mehr als zehn Jahren wieder auf.
Die libysche Ölproduktion ist seit dem Aufstand gegen den langjährigen Machthaber Muammar al-Gaddafi im Jahr 2011 aus politischen und technischen Gründen immer wieder von Unterbrechungen betroffen. Das Land ist hinter Nigeria der zweitgrößte afrikanische Ölproduzent innerhalb der OPEC. Die Ölförderung ist die wichtigste Einnahmequelle Libyens und macht rund 90 Prozent der Wirtschaftsleistung aus.
ade/pro/fel
ISIN AT0000743059 WEB http://www.omv.com
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