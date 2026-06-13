ONEOK Aktie

ONEOK für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 911060 / ISIN: US6826801036

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13.06.2026 20:15:00

Pipeline Stock Face-Off: Is Enbridge or Oneok the Better Buy Right Now?

Pipeline companies can make great investments if you want a stable income. Most pipeline companies own assets that operate under regulated revenue frameworks or long-term contracts. That gives them the steady cash flow to pay dividends and invest in growing their operations. Enbridge (NYSE: ENB) and Oneok (NYSE: OKE) are two of the top pipeline stocks. Here's a look at which is the better buy right now.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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