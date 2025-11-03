Piper Jaffray Companies verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Piper Jaffray Companies veröffentlichte am 31.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,38 USD. Im Vorjahresviertel hatte Piper Jaffray Companies 1,96 USD je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal hat Piper Jaffray Companies mit einem Umsatz von insgesamt 480,1 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 362,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 32,53 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at