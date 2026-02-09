Piper Jaffray Companies veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Piper Jaffray Companies präsentierte am 06.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Das EPS belief sich auf 6,40 USD gegenüber 3,86 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 37,25 Prozent auf 667,0 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 486,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 15,82 USD je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Piper Jaffray Companies ein Gewinn pro Aktie von 10,24 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 24,30 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,90 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren 1,53 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at