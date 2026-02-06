Piper Jaffray Companies Aktie
WKN: A0BLBX / ISIN: US7240781002
|
06.02.2026 19:10:27
Piper Sandler Companies Profit Advances In Q4
(RTTNews) - Piper Sandler Companies (PIPR) reported earnings for its fourth quarter that Increases, from last year
The company's earnings totaled $113.968 million, or $6.40 per share. This compares with $69.059 million, or $3.86 per share, last year.
Excluding items, Piper Sandler Companies reported adjusted earnings of $123.279 million or $6.88 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 37.6% to $666.050 million from $484.107 million last year.
Piper Sandler Companies earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $113.968 Mln. vs. $69.059 Mln. last year. -EPS: $6.40 vs. $3.86 last year. -Revenue: $666.050 Mln vs. $484.107 Mln last year.
Analysen zu Piper Jaffray Companies
Piper Jaffray Companies
|Piper Jaffray Companies
|282,00
|0,00%
