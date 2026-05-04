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04.05.2026 06:31:29
Piper Sandler Companies Registered gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Piper Sandler Companies Registered hat am 01.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,92 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,910 USD je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 32,98 Prozent auf 475,1 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 357,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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