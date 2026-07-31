PIRAEUS BANK veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

PIRAEUS BANK hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 29.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,30 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,250 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat PIRAEUS BANK 916,2 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 7,62 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 991,8 Millionen USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at