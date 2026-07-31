PIRAEUS BANK: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

PIRAEUS BANK hat am 29.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,24 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,220 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

PIRAEUS BANK hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,27 Milliarden EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 44,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 875,0 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at