Piramal Finance präsentierte Quartalsergebnisse

Piramal Finance hat am 19.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 23,68 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 14,43 INR erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 35,28 Milliarden INR – ein Plus von 36,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Piramal Finance 25,87 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 23,18 INR sowie einem Umsatz von 18,25 Milliarden INR in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at