Piramal Pharma gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Piramal Pharma präsentierte am 05.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,75 INR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,170 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 8,83 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 20,44 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 22,42 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at