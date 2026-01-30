Piramal Pharma: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Piramal Pharma hat am 28.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Piramal Pharma hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 1,03 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,030 INR je Aktie gewesen.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 2,92 Prozent auf 21,40 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 22,04 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at