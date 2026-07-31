Piramal Pharma verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Piramal Pharma hat am 29.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,52 INR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,620 INR erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Piramal Pharma im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 17,39 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 22,70 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 19,34 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at