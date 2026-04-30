Piramal Pharma vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Piramal Pharma hat am 28.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Piramal Pharma vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,07 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,16 INR je Aktie erwirtschaftet.

Piramal Pharma hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 27,52 Milliarden INR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 27,54 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 2,460 INR je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren 0,690 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 88,69 Milliarden INR – das entspricht einem Abschlag von 3,02 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 91,46 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at