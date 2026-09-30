Pirate Gold präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Pirate Gold hat am 28.09.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,040 CAD. Im Vorjahr waren -0,010 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at