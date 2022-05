Piraterie- und Bedrohungsabwehrexperten von Verimatrix stellen neueste Innovationen auf CABSAT und TT CS vor

Verimatrix, (Euronext Paris: VMX), der führende Anbieter von Sicherheitslösungen für die moderne vernetzte Welt, die den Menschen in den Mittelpunkt stellen, hat heute die Teilnahme an zwei wichtigen Konferenzen in diesem Monat bekannt gegeben:

European Medical Device and Diagnostic Software Development and Compliance Conference (TT CS) – 17. bis 18. Mai – Brüssel, Belgien

TT CS ist die einzige dedizierte Konferenz für das MedTech-Cybersecurity-Fachpublikum in Europa. Bei der Veranstaltung im Sheraton Brussels Airport Hotel werden zwei Verimatrix-Redner auftreten. Nicole Lua, Sales Director bei Verimatrix, wird den runden Tisch "Security By Design" um 13.35 Uhr am 17. Mai moderieren. Neal Michie, Director of Product Management, wird bei einer Sitzung von 10.15 Uhr bis 10.50 Uhr am 18. Mai zum Thema Bedrohungsprävention in Verbindung mit nicht verwalteten und quasi verwalteten Geräten referieren.

CABSAT – 17. bis 19. Mai – Dubai, VAE

CABSAT ist die etablierteste und renommierteste Handelsplattform für die Sektoren Rundfunk, Satelliten, Unterhaltungsinhalte, und digitale Medien in der Region Naher Osten, Afrika und Südasien. Verimatrix-Führungskräfte werden an Stand B6-32 im Dubai World Trade Center vor Ort sein und die neuesten Verimatrix Secure Delivery Platform- und Streamkeeper-Innovationen vorstellen.

Verimatrix-Führungskräfte stehen bei beiden Veranstaltungen bereit, um über die neuesten Herausforderungen und Innovationen zu sprechen. Anfragen zu Meetings sind online möglich.

Diese Events folgen auf zwei erfolgreiche Präsenzveranstaltungen mit Beteiligung von Verimatrix: die NAB 2022 (National Association of Broadcasters) in Las Vegas sowie die ANGA COM in Köln.

Über Verimatrix

Verimatrix (Euronext Paris: VMX) unterstützt die moderne vernetzte Welt mit Lösungen für die Sicherheit von Menschen. Wir schützen digitale Inhalte, Anwendungen und Geräte mit intuitiven, menschenzentrierten und reibungslosen Sicherheitsfunktionen. Führende Marken verlassen sich auf Verimatrix, um wichtige Ressourcen zu schützen – von Premium-Filmen über Live-Sportübertragungen und sensible Finanz- und Gesundheitsdaten bis hin zu unternehmenskritischen mobilen Anwendungen. Wir ermöglichen die sicheren Verbindungen, auf denen unsere Kunden Millionen von Verbrauchern weltweit attraktive Inhalte und Erlebnisse bereitstellen können. Verimatrix hilft seinen Partnern, Inhalte schneller auf den Markt zu bringen, problemlos zu wachsen, wertvolle Umsatzströme zu schützen und neue Geschäftsfelder zu erschließen. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie www.verimatrix.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220516005591/de/