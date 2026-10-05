Scores Aktie
WKN: A0BLM5 / ISIN: US80917W2026
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05.10.2026 15:59:27
PISA 2025 results: Reading and math scores plummet worldwide
The PISA 2025 results reveal record-low student performance, with digital distractions and AI use raising concerns. Germany is faring worse than ever.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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