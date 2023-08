Pistorius - Arbeiten an Alternativen zur Rückverlegung aus Mali

München (Reuters) - Nach dem Putsch im Niger sieht sich Deutschland vorsorglich nach Alternativen für seinen Luftlandestützpunkt in der Hauptstadt Niamey um.

Die Lage an dem im Zusammenhang mit dem Abzug der Bundeswehr aus dem Nachbarland Mali genutzten Stützpunkt sei zwar stabil, sagte Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius am Donnerstag in München. Doch "für den Fall der Fälle arbeiten wir weiter an Alternativen die Rückverlegung aus Mali. Wir hoffen aber, dass das nicht nötig sein wird." Aus dem Niger seien am Donnerstag weitere Zivilisten auf eigenen Wunsch ausgeflogen worden.

Die Bundeswehr ist im Rahmen internationaler Einsätze im Niger stationiert, um den Kampf gegen Islamisten in der Sahel-Region zu unterstützen. Ihre Mission in Mali im Rahmen des UN-Einsatzes Minusma zur Stabilisierung des Landes kann sie wegen der prekären Sicherheitslage faktisch nicht mehr ausführen.

