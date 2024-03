Pistorius - Taurus-Abhöraktion durch individuellen Fehler verursacht

- von Andreas Rinke

Berlin (Reuters) - Die russische Abhöraktion einer Besprechung von Bundeswehr-Offizieren über eine mögliche Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern an die Ukraine ist nach Angaben von Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius durch einen "individuellen Anwendungsfehler" verursacht worden.

"Unsere Kommunikationssysteme sind nicht und wurden nicht kompromittiert", betonte der SPD-Politiker am Dienstag zu einem Zwischenbericht des Bundesamtes für den Militärischen Abschirmdienstes (BAMAD). Der russische Geheimdienst habe die Konferenzschaltung offenbar über eine offene Verbindung mitschneiden können, die ein Offizier in einem Hotelzimmer in Singapur genutzt habe. Er habe mit Nato-Partnern gesprochen und keine Verärgerung und keinen Vertrauensverlust in Deutschland festgestellt, fügte Pistorius hinzu. Russlands Präsident Wladimir Putin warf er vor, durch die Veröffentlichung des Mitschnitts den Westen und Deutschland spalten zu wollen.

Nach der Veröffentlichung eines 38-minütigen Mitschnitts der Besprechung durch Russland, hatten Kanzler Olaf Scholz und Pistorius rasche Aufklärung angekündigt. Es sei zu früh, endgültige Aussagen etwa über zusätzliche Kommunikationsanforderungen der Bundeswehr oder personelle Konsequenzen zu treffen, betonte der Verteidigungsminister. Er habe disziplinarrechtliche Vorermittlungen gegen alle Teilnehmer des Schaltgesprächs eingeleitet, also auch gegen Luftwaffen-Inspekteur Ingo Gerhartz. Aber dabei gehe es darum, sowohl be- als auch entlastende Fakten zusammenzutragen. Wenn sich bei den Ermittlungen keine schweren Sachverhalte ergäben, "werde ich niemand meiner besten Offiziere Putins Spiel opfern, um das sehr deutlich zu sagen", betonte er.

In Singapur habe zu dem Zeitpunkt eine Luftfahrtausstellung unter Beteiligung hochrangiger militärischer Vertreter aus europäischen Partnerstaaten stattgefunden, erklärte Pistorius. Deshalb sei der russische Geheimdienst aktiv gewesen und habe wohl einen "Zufallstreffer im Rahmen einer breit gestreuten Vorgehensweise" gelandet. Pistorius äußerte sich erstaunt über den CDU-Verteidigungspolitiker Roderich Kiesewetter, der öffentlich gemutmaßt hatte, dass sich ein russischer Akteur in die Schalte eingewählt habe. Dies sei nicht der Fall gewesen. Pistorius warnte, dass einige in Deutschland das Spiel Putins mitspielten, für Spaltung zu sorgen, nannte aber namentlich nur die AfD und die Linkspartei.

Der Verteidigungsausschuss des Bundestages wird am Montag zu einer Sondersitzung zusammenkommen - allerdings anders als von der Union gefordert ohne Kanzler Scholz. Dieser stellt sich am Mittwoch kommender Woche einer Befragung im Parlament.

DISKUSSION MIT DEN PARTNERN

Der Vorfall sei ernst, räumte Pistorius ein, auch wenn keine wirklichen Geheimnisse ans Licht gekommen seien. Die Bundeswehr verfüge über sichere Kommunikation, auch über sicherheitszertifizierte Webex-Schalten. Allen Nato-Staaten könnten ähnliche Vorfälle durch individuelle Anwendungsfälle passieren. Deshalb gebe es auch keinen Vertrauensverlust.

In den vergangenen Tagen hatte es allerdings aus Großbritannien und Frankreich kritische Stimmen gegeben. In der Schalte wurde etwa darauf verwiesen, dass Großbritannien Soldaten in der Ukraine habe, um die Zieldaten für die britischen und französischen Marschflugkörper zu kontrollieren.

Zu einer von Scholz abgelehnten Taurus-Lieferung an die Ukraine selbst wollte Pistorius keine Stellung nehmen. Allerdings wich er in einem Punkt von der Einschätzung des Kanzlers ab: "Ich sehe da keine signifikanten Unterschiede", sagte er auf die Frage nach Differenzen zwischen dem britischen Storm-Shadow-, dem französischen Scalp- und dem deutschen Taurus-System. Der Kanzler hatte in den vergangenen Tagen dagegen mehrfach betont, dass man mit dem Taurus mit einer Reichweite von 500 Kilometern auch Moskau erreichen könne. Dies ist für ihn eines der Argumente gegen eine Lieferung an die Ukraine. Die gelieferten Marschflugkörper der europäischen Partner fliegen nur 250 Kilometer weit. Innerhalb der Bundesregierung gelten Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) und Pistorius (SPD) eher als Befürworter einer Taurus-Lieferung.

Baerbock betonte vor einer Reise nach Paris, dass sie keine ernsthafte Belastungsprobe für die Beziehungen zu Frankreich sehe. "Tiefe Freundschaft, Verbundenheit drückt sich nicht darin aus, dass man immer einer Meinung ist", sagte Baerbock bei einem Besuch in Sarajevo. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hatte bei der Bundesregierung für Irritationen gesorgt, weil er den Einsatz westlicher Bodentruppen in der Ukraine nicht mehr ausgeschlossen hatte. Scholz schloss seinerseits einen Einsatz der Bundeswehr in der Ukraine aus.

RUSSLAND DROHT BOTSCHAFTERN UND JOURNALISTEN

Russland verschärfte seine Tonlage gegenüber dem Westen erneut. Die Sprecherin des Außenministeriums, Maria Sacharowa, warf westlichen Botschaftern in Moskau vor, sich in die inneren Angelegenheiten Russlands einzumischen. Das Verhalten werfe Fragen über den Sinn solcher Gesandten auf, sagte sie. Dabei verwies sie darauf, dass der französische Botschafter Pierre Levy, der deutsche Botschafter Alexander Graf Lambsdorff und die US-Botschafterin Lynne Tracy an der Beerdigung des in einem Straflager verstorbenen Oppositionspolitikers Alexej Nawalny teilgenommen hatten. Ein solches Verhalten zeige, dass sich westliche Botschafter in innere Angelegenheiten Russlands einmischten, anstatt ihre diplomatische Arbeit zu machen. Außenminister Sergej Lawrow hatte am Montag kritisiert, dass ihn die EU-Botschafter vor den russischen Präsidentschaftswahlen Mitte März nicht treffen wollten. Die Außenamtssprecherin drohte zudem, dass deutsche Journalisten Russland verlassen müssten, wenn die Bundesregierung Maßnahmen gegen russische Journalisten in Deutschland ergreifen würde.

