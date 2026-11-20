BERLIN (dpa-AFX) - Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius hat sich nach seiner Kritik an Äußerungen eines US-Regierungsmitglieds über die militärische Strategie der Ukraine für seine Wortwahl entschuldigt. US-Verteidigungsstaatssekretär Elbridge Colby hatte ukrainische Angriffe auf russische Ziele weit abseits der Frontlinien missbilligt. Pistorius nannte diese Ansicht am Dienstag "ziemlich dumm" - der Minister sprach Englisch und sagte "quite a stupid thing".

"Tatsächlich finde ich die Wortwahl im Nachhinein und fand es schon kurz danach nicht wirklich passend", sagte Pistorius nun dem Portal "Politico". Als Nicht-Muttersprachler habe er sich bei der englischsprachigen Pressekonferenz in Brüssel auf eine unglückliche Formulierung eingelassen. "Das hätte ich nicht tun sollen." An seiner Haltung zu ukrainischen Langstreckenangriffen auf Ziele in Russland hält Pistorius jedoch fest.

Pistorius: Wortwahl falsch, Auffassung unverändert

Er habe bereits am Mittwochabend mit Colby telefoniert, sagte der SPD-Politiker. "Ich habe mich für die Wortwahl entschuldigt, habe aber auch klargemacht, und er sieht das genauso, wir haben nun mal eine unterschiedliche Auffassung dazu", führte Pistorius aus.

Nach einem Treffen von Verbündeten der Ukraine im Nato-Hauptquartier in Brüssel hatte der Verteidigungsminister am Dienstag gesagt, statt ukrainische Angriffe auf nicht zivile Ziele im Hinterland zu kritisieren, sollte man über die terroristischen Angriffe sprechen, die Tag und Nacht auf die zivile Energie- und Wasserversorgung sowie die Heizungsinfrastruktur in der Ukraine verübt würden - und diese verurteilen. "Das ist eine Form von Terrorismus", sagte Pistorius./brd/DP/mis