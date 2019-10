Pistorius: Ergebnis des SPD-Mitgliedervotums muss stehen

ERFURT (dpa-AFX) - Wenige Stunden vor Bekanntgabe des Mitgliederentscheids über den SPD-Parteivorsitz hat Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius seine Partei zur Geschlossenheit gemahnt. Entscheidend sei am Ende, dass sich alle hinter dem Ergebnis versammelten, auch wenn die Wahlbeteiligung nicht so irre hoch sei, sagte Pistorius der Deutschen Presse-Agentur in Erfurt. "Das Ergebnis muss stehen." Es dürfe dann weder kleingeredet noch relativiert werden.

Pistorius, der sich mit der sächsischen Integrationsministerin Petra Köpping um die Parteiführung bewirbt, unterstützte am Samstag gemeinsam mit drei weiteren Kandidaten-Duos die SPD Thüringen beim Straßenwahlkampf. In Thüringen wird am Sonntag ein neuer Landtag gewählt. Umfragen sehen die in einer Koalition mit Linke und Grünen regierenden Sozialdemokraten bei unter zehn Prozent.

Die dringlichste Aufgabe eines neuen SPD-Führungsduos sei es, der Partei wieder Geschlossenheit und Selbstvertrauen zurückzugeben, sagte Pistorius. "Wir müssen dringend dafür sorgen, dass die verschiedenen Gliederungen und Flügel der Partei wieder zusammenfinden."

Im Willy-Brandt-Haus in Berlin wird seit Samstagfrüh das Ergebnis des Mitgliedervotums ausgezählt. Es soll am Abend bekanntgegeben werden./geh/DP/zb