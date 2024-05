Pistorius führt in USA und Kanada Gespräche über Sicherheitspolitik

BERLIN (dpa-AFX) - Verteidigungsminister Boris Pistorius tritt am Dienstag eine mehrtägige Reise durch die USA und Kanada an. Erste Station ist New York. Dort hält der SPD-Politiker eine Rede vor Vertretern des American Jewish Committee, das jüdische Interessen vertritt, und trifft am Mittwoch UN-Generalsekretär António Guterres. Zudem steht ein Besuch des Rüstungsunternehmens Boeing auf dem Programm. Während der Reise wird Pistorius auch seine beiden Amtskollegen Lloyd Austin (USA) in Washington und Bill Blair (Kanada) in Ottawa sprechen. Erwartet wird, dass er über militärisches Engagement Deutschlands in der Nato sowie Beiträge zur Stabilisierung in Kriegs- und Konfliktgebieten berichtet. Thema wird auch die Lage in der Ukraine sein./cn/DP/nas