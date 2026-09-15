Lockheed Martin Aktie
WKN: 894648 / ISIN: US5398301094
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15.09.2026 05:49:38
Pistorius in den USA: Treffen mit US-Minister Hegseth
BERLIN (dpa-AFX) - Verteidigungsminister Boris Pistorius reist zu einem Treffen mit seinem US-Amtskollegen Pete Hegseth in die USA. Der SPD-Politiker werde am Dienstag ein Gespräch im Pentagon führen, teilte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums mit. Pistorius hatte Hegseth zuletzt im Sommer 2025 in Washington besucht.
Pistorius wird dann zunächst weiter nach New York reisen. Auf dem Programm stehen Gespräche mit UN-Vertretern, darunter Generalsekretär António Guterres. Es geht dabei auch um die Zukunft von UN-Blauhelmeinsätzen.
Im texanischen Fort Worth besucht Pistorius am Freitag den US-Flugzeugbauer Lockheed Martin. Das Unternehmen liefert dort den ersten von Deutschland bestellten Tarnkappenjet vom Typ F-35 aus. Die Flugzeuge sollen die überalterte Tornado-Flotte der Deutschen Luftwaffe ablösen./cn/DP/stw
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