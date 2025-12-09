|
09.12.2025 07:08:38
Pistorius ist krank und sagt Weihnachtsreise ab
BERLIN (dpa-AFX) - Verteidigungsminister Boris Pistorius ist krank und muss die traditionelle Weihnachtsreise zur Truppe absagen. Die "Bild"-Zeitung berichtete, den SPD-Politiker habe eine Grippe erwischt. Nach Angaben des Verteidigungsministeriums sollte Staatssekretär Nils Schmid den Minister auf einer Reise zu Soldaten nach Rumänien und Polen vertreten.
Die Luftwaffe beteiligt sich von Militärflugplätzen in den Nato-Staaten Rumänien und Polen aus an bewaffneten Schutzflügen zur Sicherung der Außengrenze des Bündnisses ("Nato-Mission enhanced Air Policing South"). Russische Militärdrohnen haben den Nato-Luftraum über dem Osten und Südosten des Bündnisgebietes wiederholt verletzt./cn/DP/zb
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Zinsentscheid rückt näher: ATX und DAX wenig bewegt erwartet -- Asiens Börsen am Dienstag überwiegend in Rot
Am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt zeichnet sich ein ruhiger Börsenstart ab. Die wichtigsten asiatischen Börsen weisen am Dienstag weitestgehend rote Vorzeichen aus.