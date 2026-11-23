BERLIN (dpa-AFX) - Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) hat nach einem mutmaßlichen ukrainischen Angriff auf einen russischen Frachter im finnischen Meerbusen vor einer Ausweitung des Krieges auf die Ostsee gewarnt. Die Ukraine habe selbstverständlich das Recht, militärisch genutzte Ziele in Russland anzugreifen, die dazu dienten, die russischen Angriffe auf die Ukraine abzuschwächen, sagte der SPD-Politiker nach einem Treffen mit seinem ukrainischen Amtskollegen Jewhenij Chmara in Berlin.

"Gleichzeitig steht aber auch natürlich die Ukraine in einer besonderen Verantwortung. Der Krieg darf sich nicht auf die Ostsee ausweiten", fügte Pistorius hinzu. Er lobte Finnland, das "sehr klug und sehr besonnen gehandelt" habe. Die finnische Grenzschutzbehörde hatte mitgeteilt, dass ein russischer Frachter im östlichen Finnischen Meerbusen brenne und sie einen Rettungseinsatz leite sowie mögliche Maßnahmen gegen Umweltschäden innerhalb des finnischen Zuständigkeitsbereichs vorbereite.

Es sei gemeinsames Interesse, dass die freie Schifffahrt nicht gefährdet werden dürfe, sagte Pistorius, der Chmara gleichzeitig die fortdauernde Unterstützung Deutschlands zusicherte.

Nach russischen Angaben war am Wochenende ein Frachter mit Drohnen attackiert worden. Das Schiff war demnach unterwegs in die russische Ostsee-Exklave Kaliningrad. Der Kommunikationschef der finnischen Streitkräfte, Aki-Mauri Huhtinen, sagte laut dem Sender Yle, dass es sich wahrscheinlich um einen ukrainischen Angriff auf das Schiff gehandelt habe./jr/DP/mis