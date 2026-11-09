Pitney Bowes Aktie
WKN: 852025 / ISIN: US7244791007
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09.11.2026 19:00:02
Pitney Bowes: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third-quarter 2026 earnings call, held on Oct. 29, 2026, Pitney Bowes (NYSE:PBI) raised the midpoints of its full-year revenue and adjusted free cash flow guidance ranges, which measure cash generated after operating expenses and capital investments. The decision reflects sustained operational momentum across core business lines.
Three key takeaways stand out for long-term investors.
The mail sortation segment, Presort, picked up significant volume late in the quarter after competitor PCI exited the market. Industry margins sit near cyclical lows, which should encourage competitor pricing adjustments and improve segment profitability over time.
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Nachrichten zu Pitney Bowes Inc.
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|Ausblick: Pitney Bowes präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
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28.07.26
|Ausblick: Pitney Bowes gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
Analysen zu Pitney Bowes Inc.
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