Pitney Bowes Aktie
WKN: 852025 / ISIN: US7244791007
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30.05.2026 22:42:28
Pitney Bowes CEO Sells Company Shares Worth $3.8 Million. What Does That Mean for Investors?
On May 27, 2026, President & CEO Kurt James Wolf reported the indirect sale of 243,938 shares of Pitney Bowes Inc. (NYSE:PBI) common stock in multiple open-market transactions, as disclosed in the SEC Form 4 filing.Transaction and post-transaction valueß based on SEC Form 4 weighted average price ($15.67).* 1-year performance is calculated using May 27th, 2026 as the reference date.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Pitney Bowes Inc.
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04.05.26
|Ausblick: Pitney Bowes stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
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16.02.26
|Ausblick: Pitney Bowes stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
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16.02.26
|Ausblick: Pitney Bowes stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
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02.02.26
|Erste Schätzungen: Pitney Bowes gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
Analysen zu Pitney Bowes Inc.
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