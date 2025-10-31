Pitney Bowes gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Pitney Bowes hat am 29.10.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,30 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -0,750 USD je Aktie erzielt worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 7,96 Prozent auf 459,7 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 499,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at