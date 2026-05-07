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07.05.2026 06:31:29
Pitney Bowes hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Pitney Bowes äußerte sich am 05.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,39 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,190 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz lag bei 477,4 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 3,24 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 493,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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