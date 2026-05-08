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08.05.2026 06:31:29
Pitney Bowes legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Pitney Bowes hat am 05.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das EPS wurde auf 553,02 ARS beziffert. Ein Jahr zuvor waren 200,55 ARS je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite standen 676,98 Milliarden ARS in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 520,82 Milliarden ARS umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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