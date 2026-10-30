Pitney Bowes mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Pitney Bowes äußerte sich am 28.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 0,37 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Pitney Bowes 0,300 USD je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,76 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 456,2 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 459,7 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at