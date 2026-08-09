Pitney Bowes Aktie
WKN: 852025 / ISIN: US7244791007
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09.08.2026 18:13:15
Pitney Bowes Revenue Is Shrinking, but Surging Free Cash Flow Tells a Different Story for Investors
Legacy "SaaS for the 1950s" or hidden cash‑flow machine? Explore how Pitney Bowes (NYSE: PBI) is turning modest revenue declines into expanding margins, rising earnings per share, and surging free cash flow. Watch the video below to see what investors might be missing.*This video was published on Aug. 6, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Pitney Bowes Inc.
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28.07.26
|Ausblick: Pitney Bowes gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
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04.05.26
|Ausblick: Pitney Bowes stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
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16.02.26
|Ausblick: Pitney Bowes stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
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16.02.26
|Ausblick: Pitney Bowes stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Pitney Bowes Inc.
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