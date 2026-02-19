Pitney Bowes: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Pitney Bowes hat am 17.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 244,30 ARS beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Pitney Bowes -209,870 ARS je Aktie verdient.

Das vergangene Quartal hat Pitney Bowes mit einem Umsatz von insgesamt 686,38 Milliarden ARS abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 515,79 Milliarden ARS erwirtschaftet worden waren, um 33,07 Prozent gesteigert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1046,17 ARS für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten -1025,560 ARS je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 27,02 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 2 357,15 Milliarden ARS, während im Vorjahr 1 855,70 Milliarden ARS ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at