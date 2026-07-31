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31.07.2026 06:31:29
Pitney Bowes stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Pitney Bowes hat am 29.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.
Es stand ein EPS von 0,36 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Pitney Bowes noch ein Gewinn pro Aktie von 0,170 USD in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 2,25 Prozent auf 451,5 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 461,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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