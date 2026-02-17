Pitney Bowes Aktie
WKN: 852025 / ISIN: US7244791007
|
17.02.2026 22:56:28
Pitney Bowes Swings To Q4 Profit
(RTTNews) - Pitney Bowes Inc. (PBI) on Tuesday reported fourth-quarter net income of $27 million or $0.17 per share, compared to a net loss of $37 million or $0.21 per share last year.
Adjusted earnings per share for the quarter were $0.45, compared to $0.32 per share last year.
Revenues for the quarter were $478 million, compared to $516 million last year.
Looking forward to the full year 2026, the company expects revenues of $1.76 to $1.86 billion, and adjusted earnings per share of $1.40 to $1.60.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Pitney Bowes Inc.
|
16.02.26
|Ausblick: Pitney Bowes stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
02.02.26
|Erste Schätzungen: Pitney Bowes gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
Analysen zu Pitney Bowes Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Pitney Bowes Inc.
|8,65
|1,17%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich fester -- DAX nach Richtungssuche schlussendlich in Grün -- Wall Street schließt stabil -- Nikkei beendet Handel im Minus
Während es am heimischen Aktienmarkt nach oben ging, begab sich der deutsche Leitindex auf Richtungssuche. Die US-Börsen bewegten sich am Dienstag seitwärts. Der japanische Aktien gab am Dienstag nach.