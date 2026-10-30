Pitney Bowes: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Pitney Bowes hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS belief sich auf 554,94 ARS gegenüber 398,56 ARS je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite standen 684,20 Milliarden ARS in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 610,69 Milliarden ARS umgesetzt.

Redaktion finanzen.at