Pitney Bowes zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Pitney Bowes hat am 17.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Pitney Bowes hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,17 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,210 USD je Aktie gewesen.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 7,46 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 516,1 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 477,6 Millionen USD.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,840 USD. Im Vorjahr waren -1,120 USD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Pitney Bowes im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 6,61 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,89 Milliarden USD im Vergleich zu 2,03 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at