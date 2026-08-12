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12.08.2026 06:31:29
Pitti Laminations: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Pitti Laminations präsentierte am 10.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
Pitti Laminations hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 7,99 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 6,14 INR je Aktie gewesen.
Das vergangene Quartal hat Pitti Laminations mit einem Umsatz von insgesamt 5,29 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,57 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 15,89 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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