Pivdenny Bank JSC stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Pivdenny Bank JSC hat am 11.09.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 4,06 UAH ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 2,34 UAH erwirtschaftet worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 17,89 Prozent auf 9,21 Milliarden UAH aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 7,81 Milliarden UAH in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at