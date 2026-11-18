Pivotree hat am 17.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS lag bei -0,01 CAD. Ein Jahr zuvor waren 0,040 CAD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 20,34 Prozent auf 12,3 Millionen CAD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 15,5 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at