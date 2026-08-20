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20.08.2026 06:31:29
Pivotree: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Pivotree hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 18.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,02 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Pivotree 0,100 CAD je Aktie generiert.
Im abgelaufenen Quartal hat Pivotree 12,6 Millionen CAD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 27,33 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 17,3 Millionen CAD umgesetzt worden.
Redaktion finanzen.at
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