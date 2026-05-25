25.05.2026 06:31:29

Pix Transmissions: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Pix Transmissions präsentierte in der am 22.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 14,84 INR. Im Vorjahresviertel hatte Pix Transmissions 16,62 INR je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite hat Pix Transmissions im vergangenen Quartal 1,71 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,47 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Pix Transmissions 1,62 Milliarden INR umsetzen können.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 78,45 INR ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 82,84 INR erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 0,10 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 5,82 Milliarden INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 5,83 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at

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